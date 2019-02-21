11:42 21 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.25
  • EUR9477.31
  • USD8392.20
Поиск
Озеро Иссык-Куль

Свыше трех миллионов узбекистанцев в 2018 году побывали в Кыргызстане

© Sputnik / Владислав Ушаков
Туризм
Получить короткую ссылку
6 0 0

В 2017 году Кыргызстан посетили лишь 689 тысяч граждан Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. В 2018 году Кыргызстан посетили три миллиона 284,3 тысячи узбекистанцев, это на 2,5 миллиона человек больше по сравнению с 2017-м годом.

Как сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на Госпогранслужбу КР Министерства культуры, информации и туризма, общее число граждан из дальнего и ближнего зарубежья, подпадающих под классификацию Всемирной туристической организации (ЮНВТО), в прошлом году увеличилось почти на 2,4 миллиона и составило шесть миллионов 946 тысяч человек. Из них более 270 тысяч прибыли из дальнего зарубежья, остальные — из СНГ.

Ранее сообщалось, что 17 953 гражданина Узбекистана в 2018 году отдохнули в Таиланде. На свой отпуск узбекские путешественники потратили почти 78 миллионов долларов. 

Теги:
туристы, Туризм, Узбекистан, Кыргызстан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Суперлуние, наблюдаемое в Москве
Главное суперлуние 2019 года
Снегопад в Ташкенте
Зима по-ташкентски: февраль дразнит узбекистанцев неуловимым снегом — видео
Афганистан без России — 30 лет хаоса
Афганистан без России — 30 лет хаоса

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054