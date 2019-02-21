Свыше трех миллионов узбекистанцев в 2018 году побывали в Кыргызстане

В 2017 году Кыргызстан посетили лишь 689 тысяч граждан Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. В 2018 году Кыргызстан посетили три миллиона 284,3 тысячи узбекистанцев, это на 2,5 миллиона человек больше по сравнению с 2017-м годом.

Как сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на Госпогранслужбу КР Министерства культуры, информации и туризма, общее число граждан из дальнего и ближнего зарубежья, подпадающих под классификацию Всемирной туристической организации (ЮНВТО), в прошлом году увеличилось почти на 2,4 миллиона и составило шесть миллионов 946 тысяч человек. Из них более 270 тысяч прибыли из дальнего зарубежья, остальные — из СНГ.

Ранее сообщалось, что 17 953 гражданина Узбекистана в 2018 году отдохнули в Таиланде. На свой отпуск узбекские путешественники потратили почти 78 миллионов долларов.