Шавкат Мирзиёев поручил расставить приоритеты в развитии науки

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе совещания, посвященного развитию науки и высшего образования, поручил определить приоритетные направления развития отечественной науки и внедрить новую систему финансирования научных исследований. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Кроме того, он отметил необходимость усиления социальной защиты академиков, профессоров и преподавателей, а также создания современных условий для студентов, выявления и подготовки молодых талантов — будущих ученых.

"Основная цель этой работы — развивать человеческий капитал в нашей стране. Одним только сырьем и его переработкой далеко не продвинуться. Более того, инновации нужны для создания добавленной стоимости в производстве. Поэтому наука будет важным направлением, точкой опоры нашего развития", — сказал президент.

В пресс-службе напомнили, что на предыдущей встрече с учеными было решено создать постоянные комиссии по четырем направлениям. Сегодня были определены их задачи.

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Так, первая займется анализом деятельности научно-исследовательских учреждений и оказанием практической помощи в решении их проблем. Вторая — анализом и оценкой учебного процесса и качества образования в высших учебных заведениях. Третья будет отвечать за анализ духовно-просветительской работы и реализацию пяти инициатив в вузах, а четвертая — за привлечение соотечественников за рубежом, которые достигли весомых успехов в сфере высшего образования и науки.

Кроме того, на совещании были определены задачи Республиканского совета по науке и технологиям, который будет служить площадкой для обсуждения предложений касательно развития науки и инноваций.

"В частности, даны поручения по кардинальному развитию научной сферы путем формирования государственных программ и централизованного финансирования, организации национальной системы лабораторий по наукоемким отраслям, коммерциализации научных разработок, повышению позиций отечественной системы науки в международных рейтингах", — говорится в публикации.