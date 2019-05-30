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В Ташкенте началось строительство новой мечети

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Председатель Управления мусульман Узбекистана, муфтий Усмонхон Алимов благословил строительство и заложил первый кирпич в основание здания.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В Алмазорском районе столицы началось строительство нового здания соборной мечети "Сирож Салих", сообщили в пресс-службе Управления Мусульман Узбекистана.

Нынешнее было построено на личные сбережения Сирожиддина Салиха еще в 1990 году, потому нуждалось в реконструкции.

Шикарный вид на минареты с сада
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Внутри и снаружи: величественная строгость новой мечети Ташкента - фото
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В церемонии закладки первого камня участвовал муфтий Усмонхон Алимов. На ней также присутствовали представители ответственных организаций, инициаторы строительства мечети и активисты махалли. 

Новая мечеть расположится на территории площадью две тысячи квадратных метров. В ней смогут одновременно находиться до 3,5 тысячи прихожан.

В начале мая в Ташкенте открылась мечеть имени Шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа, она расположена рядом с местом паломничества "Сугалли ота". Комплекс занимает территорию площадью более двух гектаров. Там полностью оборудованы конференц-зал, учебные классы, комната омовений, музей и другие подсобные помещения.

В Узбекистане появилось приложение для поиска ближайшей мечети >>>




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