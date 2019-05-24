В Узбекистане появилось приложение для поиска ближайшей мечети

ТАШКЕНТ, 24 мая – Sputnik. Мобильное приложение Masjid Finder Uzbekistan, которое укажет пользователям местоположение ближайшей мечети, было запущено в Узбекистане, сообщает пресс-служба ведомства.
Приложение пока работает в тестовом режиме. Доступен удобный интерфейс на узбекском, русском и английском языках. В базу мобильного приложения уже занесены геоданные 721 мечети, которые располагаются в Ташкентской, Самаркандской и Бухарской областях, а также в самой столице Узбекистана.
Как уверяют разработчики, со временем общая база будет только расширяться. Пользователи приложения смогут не только посмотреть на каком расстоянии от них находится мечеть, но и посмотреть краткое описание места и даже поставить оценку.
Ранее, Центробанк Узбекистана представил статистику по обмену валюты через мобильные приложения коммерческих банков.
В начале года мы также сообщали о запуске мобильного приложения MyBus Tashkent для отслеживанию движения автобусов в Ташкенте.