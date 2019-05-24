В Узбекистане появилось приложение для поиска ближайшей мечети

ТАШКЕНТ, 24 мая – Sputnik. Мобильное приложение Masjid Finder Uzbekistan, которое укажет пользователям местоположение ближайшей мечети, было запущено в Узбекистане, сообщает пресс-служба ведомства.

© GooglePlay Мобильное приложение Masjid Finder Uzbekistan, которое укажет пользователям местоположение ближайшей мечети

Приложение пока работает в тестовом режиме. Доступен удобный интерфейс на узбекском, русском и английском языках. В базу мобильного приложения уже занесены геоданные 721 мечети, которые располагаются в Ташкентской, Самаркандской и Бухарской областях, а также в самой столице Узбекистана.

© GooglePlay Доступен удобный интерфейс на узбекском, русском и английском языках. В базу мобильного приложения уже занесены геоданные 721 мечети

Как уверяют разработчики, со временем общая база будет только расширяться. Пользователи приложения смогут не только посмотреть на каком расстоянии от них находится мечеть, но и посмотреть краткое описание места и даже поставить оценку.

Данная инициатива поспособствует привлечению туристов в Узбекистан, а также упростит жизнь местным жителям.

Ранее, Центробанк Узбекистана представил статистику по обмену валюты через мобильные приложения коммерческих банков.

В начале года мы также сообщали о запуске мобильного приложения MyBus Tashkent для отслеживанию движения автобусов в Ташкенте.