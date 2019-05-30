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В сборочном цехе технопарка

В Намангане построят IT-парк с инновационной школой

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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В технопарке будут осуществлять инновационные разработки.

ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. В Намангане появится IT-парк, в котором разместится IT-школа. Об этом сообщается в Telegram-канале "Правовой информации".

Заместитель хокима Джизакской области Азим Ахмедходжаев
Sputnik
Ахмедходжаев рассказал о возможном открытии технопарка в Джизакской области

Технопарк построят по адресу: улица А.Хужаева, дом 38. Это здание принадлежит хокимяту Наманганской области.

В технопарке будут производить конкурентоспособную продукцию и услуги в сфере информационных технологий.

Напомним, это не единственный технопарк, который планируют возвести власти республики. В январе 2019 года правительство Узбекистана утвердило проект по созданию технологического парка программных продуктов и информационных технологий в Ташкенте.

Кроме того, технопарк, который займется изучением технологии блокчейн, может появиться в Джизакской области.

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Теги:
Инновации, Наманганская область, Узбекистан



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