В Намангане построят IT-парк с инновационной школой

В технопарке будут осуществлять инновационные разработки.

ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. В Намангане появится IT-парк, в котором разместится IT-школа. Об этом сообщается в Telegram-канале "Правовой информации".

Sputnik Ахмедходжаев рассказал о возможном открытии технопарка в Джизакской области

Технопарк построят по адресу: улица А.Хужаева, дом 38. Это здание принадлежит хокимяту Наманганской области.

В технопарке будут производить конкурентоспособную продукцию и услуги в сфере информационных технологий.

Напомним, это не единственный технопарк, который планируют возвести власти республики. В январе 2019 года правительство Узбекистана утвердило проект по созданию технологического парка программных продуктов и информационных технологий в Ташкенте.

Кроме того, технопарк, который займется изучением технологии блокчейн, может появиться в Джизакской области.