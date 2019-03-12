Школа "Сколково" поможет привлечь венчурный капитал для технопарка в Ташкенте

В январе 2019 года правительство Узбекистана утвердило проект по созданию технологического парка программных продуктов и информационных технологий в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. Московская школа "Сколково" окажет содействие в привлечении венчурного капитала для технопарка в Ташкенте, сообщила пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций (Мининфоком) Узбекистана.

© Sputnik / Кирилл Каллиников В Ташкенте откроют инновационный парк

Делегация Мининфокома во главе с первым заместителем министра по развитию информационных технологий коммуникаций Олимжоном Умаровым провели ряд встреч с российскими профильными ведомствами, организациями и компаниями.

"Достигнуты договоренности по организации обучения сотрудников Мининфоком и IT-Парка в Ташкенте в бизнес-школе "Сколково", привлечению венчурных партнеров "Сколково" в IT-Парк для развития перспективных "стартап-проектов", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистан привлек индийского эксперта к созданию технопарка в Ташкенте

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выразило готовность оказать содействие в подготовке и повышении квалификации кадров, развитии логистики и почтовой связи, цифровой экономики, формировании цифрового контента в Узбекистане.

В январе 2019 года правительство Узбекистана утвердило проект по созданию технологического парка программных продуктов и информационных технологий в Ташкенте в рамках договоренностей Мининфокома страны и Общества парков программных технологий Индии.