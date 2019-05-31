Узбекский плов покорил Казань: генконсул сам приготовил традиционное угощение

ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. Генеральный консул Узбекистана в Казане Фариддин Насриев на "Редакционной кухне" издания "Татарстан" приготовил самаркандский плов.
Дипломат рассказал, что в разных регионах республики традиционное узбекское угощение готовят по-разному. В Намангане, Андижане, Фергане, Маргилане, Коканде, а также в прилегающих к ним кишлаках, расположенных на землях Сырдарьи, Заравшана, Амударьи, в древних городах Бухара и Самарканд существуют сотни способов приготовления плов, сказал он.
"Я сам из древнего города Самарканда родом, поэтому мой любимый плов – самаркандский. Мы дома, в семейном кругу, готовим его часто. И сегодня тоже будет самаркандский плов", - объяснил Насриев.
Дипломат подчеркнул, что плов – наивысшая точка узбекского кулинарного искусства.
"Он вбирает в себя все технологические процессы: жарку, варку, тушение. Следовательно, каждый, кто научится его готовить, может без труда готовить десятки других блюд", - сказал он.
Пока готовился плов, дипломат рассказал журналистам о своей работе. По его словам, он не выбирал, где ему работать.
"Дипломаты не выбирают страну. Мы, как патриоты своей страны, выезжаем туда, куда направляют, - сказал он.
Комментируя визит президента России Владимира Путина в Узбекистан, который состоялся в октябре 2018 года, генконсул назвал его "историческим".
"Было подписано соглашение на сумму более чем 27 млрд. долларов. И в рамках визита был организован первый межрегиональный форум Российской Федерации и Республики Узбекистан", - вспоминает он.
Фариддин Насриев выразил благодарность президенту Татарстана Рустаму Минниханову, правительству Татарстана за активное участие в этом первом межрегиональном форуме, прошедшем в Узбекистане.
"По итогам прошлого года у нас товарооборот увеличился и составил более 146 млн долларов. Мы сотрудничаем в разных отраслях, в том числе и в нефтегазовой сфере, и в нефтехимической, и в фармацевтической, в текстильной", - отметил он.