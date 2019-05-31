11:52 31 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.52
  • EUR9505.92
  • USD8485.91
Поиск
Жительницы Республики Узбекистан

Сколько нас? Узбекистан проведет перепись населения впервые за 30 лет

© Flickr / Ken Flottman
Общество
Получить короткую ссылку
8810

Последняя перепись населения в стране была проведена 30 лет назад в 1989 году, и перепись населения в 2022 году станет первой после обретения независимости.

ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. Государственный комитет по статистике Узбекистана и Фонд ООН в области народонаселения в Узбекистане сегодня проведут круглый стол, посвященный предстоящей переписи населения 2022 года в Республике Узбекистан.

Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Жители Самарканда
© РПЦ
Население Узбекистана выросло за год более чем на 500 тысяч

Цель круглого стола состоит в том, чтобы представить план переписи, информировать национальных и международных партнеров о подготовительной работе, проделанной до настоящего времени, отметить те сферы, в которых потребуется поддержка со стороны партнеров по развитию.

Последняя перепись населения в стране была проведена 30 лет назад в 1989 году, и перепись населения в 2022 году станет первой после обретения независимости.

Организация объединенных наций рекомендует всем странам мира представить подробную статистику населения и жилищного фонда хотя бы раз в период 2015-2024 годов, в районе 2020 года. И Узбекистан присоединится к 227 странам, проводящим перепись в этот период.

Указ об утверждении Концепции о проведении переписи населения был подписан президентом Шавкатом Мирзиёевым 5 февраля 2019 года. Перепись планируется провести осенью текущего года. Закон о переписи, как ожидается, будет представлен в кабинет министров 1 июля.

Теги:
увеличение населения, население, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Татуировки и колготки: женский чемпионат по боям в США
Официальный визит Дмитрия Медведева в Узбекистан
Медведев — Арипову: от обсуждения вопросов мы перешли к их реализации
Ночь Могущества 2019
Бодрствующего ждет награда: что нужно делать в Ночь аль-Кадр

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054