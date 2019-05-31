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В Ташкенте открылись центры для женщин, пострадавших от бытового насилия

В Ташкенте открылся еще один центр для пострадавших от насилия женщин

© Facebook/Комитет женщин Узбекистана
Общество
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В центре женщины могут получить экстренную психологическую, психотерапевтическую и юридическую помощь.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Ташкенте открылся еще один межрайонный Центр реабилитации и адаптации женщин, пострадавших от насилия, теперь — для жительниц Учтепинского и Чиланзарского районов. На открытии присутствовала заместитель премьер-министра Узбекистана, председатель Комитета женщин Танзила Нарбаева.

Межрайонный Центр реабилитации и адаптации женщин, пострадавших от насилия
Facebook / Комитет женщин
Межрайонный Центр реабилитации и адаптации женщин, пострадавших от насилия

В центре женщины могут получить экстренную психологическую, психотерапевтическую и юридическую помощь. При необходимости им будут оказывать дополнительную поддержку. Также узбекистанкам дадут возможность обрести профессию.

Для обеспечения безопасности женщин адреса шелтеров не разглашаются.

В сводках происшествий почти каждую неделю появляются сообщения о домашнем насилии. Двадцатого мая в Фергане 43-летний мужчина убил свою 40-летнюю жену во время семейного скандала, до этого житель Самаркандского района забил супругу до смерти кулаками и фарфоровой посудой.

Женщина из Булунгура, пострадавшая от побоев супруга
Фото предоставлено потерпевшей
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Сегодня Sputnik Узбекистан рассказал о жительнице Булунгура Зухре Умаровой, которая через десять дней после свадьбы оказалась в реанимации. Новоиспеченный муж в пьяном состоянии избил ее до такой степени, что на голове несчастной не осталось живого места. Официальный комментарий от компетентных госструктур относительно этого происшествия нашей редакции пока получить не удалось.

Напомним, что в Узбекистане работает горячая линия для женщин, столкнувшихся с домашним насилием. Номер анонимного телефона доверия — 1146

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Теги:
Комитет женщин Узбекистана, женщина, насилие в семье, насилие



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