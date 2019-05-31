В Ташкенте открылся еще один центр для пострадавших от насилия женщин

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Ташкенте открылся еще один межрайонный Центр реабилитации и адаптации женщин, пострадавших от насилия, теперь — для жительниц Учтепинского и Чиланзарского районов. На открытии присутствовала заместитель премьер-министра Узбекистана, председатель Комитета женщин Танзила Нарбаева.
В центре женщины могут получить экстренную психологическую, психотерапевтическую и юридическую помощь. При необходимости им будут оказывать дополнительную поддержку. Также узбекистанкам дадут возможность обрести профессию.
Для обеспечения безопасности женщин адреса шелтеров не разглашаются.
В сводках происшествий почти каждую неделю появляются сообщения о домашнем насилии. Двадцатого мая в Фергане 43-летний мужчина убил свою 40-летнюю жену во время семейного скандала, до этого житель Самаркандского района забил супругу до смерти кулаками и фарфоровой посудой.
Напомним, что в Узбекистане работает горячая линия для женщин, столкнувшихся с домашним насилием. Номер анонимного телефона доверия — 1146.
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