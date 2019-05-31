Хоким Андижана ответил жаловавшимся на выселение из коттеджей женщинам

Хоким Андижана Шухратбек Абдурахмонов прокомментировал журналистам разразившийся в городе скандал с распределением жилья. Глава администрации подчеркнул, что нуждающимся по возможности выделяется жилплощадь, но отдельные граждане пытаются за счет СМИ и соцсетей выторговать для себя более привилегированные условия.

ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. В Андижане разгорелся скандал, связанный с якобы незаконным выселением нескольких жительниц города из предоставленных президентом домов сразу после отъезда главы государства из региона. Хоким Андижана прокомментировал сложившуюся ситуацию, разъяснив журналистам, кто на какое жилье может рассчитывать, передает информационное агенство УзА.

В частности, Шухратбек Абдурахманов заявил, что в махалле "Мустакиллик" более 1200 семей нуждается в улучшении жилищных условий. Однако большинство людей вовсе не имеют права собственности на дома, из которых их переселяют. Впрочем, государство готово поддержать граждан, распределяя строящиеся коттеджи или квартиры в многоэтажных домах из расчета кадастровой стоимости ветхого жилья, а также учитывая социальные условия конкретных жильцов. Сейчас ведется строительство 162 многоквартирных домов - 612 уже сданы в эксплуатацию

Часть переселяющихся были трудоустроены на местное швейное предприятие, с которым заключили договоры о предоставлении жилплощади, но с удержанием части заработной платы в счет оплаты будущего жилья.

По словам хокима, группа женщин через СМИ и социальные сети заявила о том, что их якобы выселили из только что предоставленных домов, не объяснив причины. На самом деле, как утверждает глава города, они просто захотели получить коттеджи вместо квартир в многоэтажных домах, добившись своей цели с привлечением общественности.

"Если у них нет собственного жилья по документам, нет, к примеру, детей-инвалидов в семье, или они не лишены возможности зарабатывать деньги, то почему мы должны им предоставлять именно такие исключительные права на коттеджи вместо выделяемых квартир? Чтобы получить жилье, человек работает годами, а это женщины утверждают, что они получают коттеджи просто так. Это не по закону и просто не по-человечески даже. Есть определенные правила", — возмутился Абдурахманов.

Ранее узбекские СМИ сообщили, что у новоселов в Андижанской области якобы отняли обещанное им жилье сразу после визита президента страны Шавката Мирзиёева в регион.

В частности, корреспондент Daryo посетив МСГ "Мустакиллик" в Андижане, где встретился с четырьмя такими женщинами, которые утверждали, что после обещанной безвозмездной жилплощади их заставили арендовать помещения. При этом об удержании части зарплаты в счет предоставляемых квартир они тоже не были осведомлены.

В апреле на фоне новых коттеджей несколько жительниц Андижана в интервью телеканалу "Узбекистан-24" рассказывали, что президент им подарил эти дома. Однако, утверждают они, сразу после отъезда Шавката Мирзиёева из региона в предоставлении жилплощади им отказали.

В хокимияте Андижана и в Комитете женщин Узбекистана корреспондентам Sputnik не прокомментировали эту ситуацию.