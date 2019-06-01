В Узбекистане запустился первый в стране завод по производству инсулина

Производственная мощность инсулина в год составляет 10 миллионов ампул.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. В Узбекистане, в селе Хартум Андижанского района, заработал первый в стране завод по производству инсулина, сообщает Минздрав Узбекистана.

Известно, что производственная мощность инсулина в год составляет 10 миллионов ампул.

"До сих пор инсулиновый препарат импортировался в страну. При полной мощности работы предприятия 30 процентов производимой продукции будет покрывать внутренний рынок, что позволит сократить долю импорта данного препарата, а также расширить экспортные возможности, экономить валютные средства и снизить стоимость лекарства", – говорится в сообщении.

Все препараты прошли государственную регистрацию и было получено разрешение на их применении в медицинской практике.

До запуска завода были проведены все необходимые клиническо-исследовательские работы для производства качественного и соответствующего международным требованиям инсулина. Клинические испытания инсулина трех типов Juslin N, Juslin R, Juslin 30/70 завершились успешно.

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Напомним, сахарный диабет относится к ряду эндокринных заболеваний, вызванных полной или частичной недостаточностью гормона инсулина. В результате, в крови наблюдается постоянное повышение уровня глюкозы — гипергликемия. Заболевание является хроническим и характеризуется нарушениями обменных процессов (углеводных, жировых, белковых, минеральных и водно-солевых).