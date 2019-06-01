В Туринском политехническом университете назначен новый ректор

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Уктам Саломов назначен ректором Туринского политехнического университета в Ташкенте, сообщает Минюст Узбекистана.
Известно, что ранее Саломов занимал должность ректора Андижанского машиностроительного института.
Бывший ректор университета Конгратбай Шарипов был назначен первым заместителем министра высшего и среднего специального образования.
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Напомним, на этой должности Шарипов сменил Одила Абдурахманова, который в апреле стал заместителем советника президента по вопросам развития науки, образования, здравоохранения и спорта.
Указ о назначении 27 мая утвердил узбекский лидер Шавкат Мирзиёев.