В Туринском политехническом университете назначен новый ректор

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Россия не станет вводить визы для граждан Узбекистана По мнению Медведва, Узбекистан и Россия являются партнерами и друзьями, а за последние несколько лет эти отношения получили очень мощный старт. 104

Шавкат Мирзиёев посетил Ангрен - фото Новый вокзал, который осмотрел президент Узбекистана, создаст большие удобства для жителей города и туристов: он способен обслуживать одновременно 100 пассажиров. 86