Комитет женщин встал на защиту избитой мужем в Самарканде

Уже начата работа с подвергшейся насилию женщиной по оказанию ей психологической и правовой помощи, а виновного в преступлении уже сегодня возьмут под стражу.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. По случаю с избиением женщины из Самаркандской области сообщаем следующее: в настоящее время женщина находится на лечении, состояние ее удовлетворительное, виновного в ужасном преступлении уже сегодня возьмут под стражу, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Ведется работа правоохранительных органов по данному случаю в связи с подачей со стороны потерпевшей заявления о возбуждении уголовного дела. Комитет женщин области настоял на проведении экспертизы.

Ранее Комитет женщин Самаркандской области подавал в областное управление здравоохранения список злоупотребляющих спиртными напитками граждан, которые становились инициаторами семейно-бытовых конфликтов, для организации их лечения.

Этот мужчина, также состоял в данном списке. Комитет женщин будет защищать ее интересы и оказывать содействие в решении проблем.

Уже начата работа с подвергшейся насилию женщиной по оказанию ей психологической и правовой помощи.

Напомним, в городе Булунгуре Самаркандской области через 10 дней после свадьбы невеста из-за жениха оказалась в реанимации.

Новоиспеченный муж Зухры Умаровой 1988 года рождения не оставил живого места на лице супруги.

В Узбекистане жених после свадьбы не оставил живого места на лице невесты >>

Узбекистанка призналась, что 18 мая гуляла на собственной свадьбе, а через 10 дней очутилась в больнице. В тот злополучный день мужчина, сказав, что пошел в магазин за мороженым, вернулся домой в нетрезвом состоянии и затеял ссору с Зухрой. Закрыв двери в дом, супруг стал жестоко избивать женщину, пока она не потеряла сознание.

Услышав крики, к дому прибежал сосед. Он пришел в ужас, увидев Зухру: у девушки была разбита голова, глаза в кровоподтеках и все тело в синяках. Он и отвез несчастную в реанимацию.

Умарова пожаловалась, что в правохранительных органах ей порекомендовали лечиться и не проводить медэкспертизу, отметив, что ей самой "это дороже обойдется"