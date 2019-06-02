Шахноза Мирзиёева встретилась с возвращенными из Сирии детьми

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Министерство дошкольного образования Узбекистана в День защиты детей устроило праздник для женщин и их малышей, возвращенных на родину из зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.
На мероприятии присутствовали министр дошкольного образования Агриппина Шин, а также Шахноза Мирзиёева — заместитель начальника Главного управления организации деятельности дошкольных учреждений и стратегического развития МДО, младшая дочь президента республики Шавката Мирзиёева.
"Она (Шахноза Мирзиёева. — Прим. ред.) заверила, что государство предоставит защиту каждому ребенку, вне зависимости от того, где он был рожден и откуда прибыл, а также окажет психологическую и социальную помощь самим матерям", — говорится в публикации на странице министерства в Facebook.
Напомним, 30 мая в Ташкент спецрейсом были доставлены 156 граждан Узбекистана, в основном женщин и детей. Миссия стала результатом скоординированных действий Министерства иностранных дел, спецслужб и других ведомств республики.
Важную поддержку оказал ряд зарубежных государств и международных организаций, включая Международный комитет Красного креста и ЮНИСЕФ.