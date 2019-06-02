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Шахноза Мирзиёева встретилась с детьми, которые вернулись из Сирии

Шахноза Мирзиёева встретилась с возвращенными из Сирии детьми

© МДО
Общество
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Тридцатого мая в Ташкент спецрейсом были доставлены 156 граждан Узбекистана, в основном женщин и детей.

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Министерство дошкольного образования Узбекистана в День защиты детей устроило праздник для женщин и их малышей, возвращенных на родину из зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.

На мероприятии присутствовали министр дошкольного образования Агриппина Шин, а также Шахноза Мирзиёева — заместитель начальника Главного управления организации деятельности дошкольных учреждений и стратегического развития МДО, младшая дочь президента республики Шавката Мирзиёева. 

Шахноза Мирзиёева встретилась с детьми, которые вернулись из Сирии
© МДО
Шахноза Мирзиёева встретилась с детьми, которые вернулись из Сирии

"Она (Шахноза Мирзиёева. — Прим. ред.) заверила, что государство предоставит защиту каждому ребенку, вне зависимости от того, где он был рожден и откуда прибыл, а также окажет психологическую и социальную помощь самим матерям", — говорится в публикации на странице министерства в Facebook.

Шахноза Мирзиёева встретилась с детьми, которые вернулись из Сирии
© МДО
Шахноза Мирзиёева встретилась с детьми, которые вернулись из Сирии

Напомним, 30 мая в Ташкент спецрейсом были доставлены 156 граждан Узбекистана, в основном женщин и детей. Миссия стала результатом скоординированных действий Министерства иностранных дел, спецслужб и других ведомств республики.

Важную поддержку оказал ряд зарубежных государств и международных организаций, включая Международный комитет Красного креста и ЮНИСЕФ.

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Теги:
Сирия, Ближний Восток, Узбекистан, Министерство дошкольного образования, женщина, дети



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