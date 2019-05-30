Граждан Узбекистана забрали из зоны вооруженных конфликтов

ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. Успешно завершилась гуманитарная операция "Добро", сообщает пресс-служба МИД Республики.
Граждане Узбекистана возвращены на родину из зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке. 30 мая они прилетели в столицу специальным рейсом.
Правительство окажет медицинскую, психологическую и материальную помощь людям, которые по разным причинам покинули Узбекистан и оказались в зоне конфликта.
Уже разработаны специальные социальные программы для быстрой адаптации и эффективной интеграции таких людей, для возвращения их в ряды гражданского и мирного общества. Им будет предоставлены жилье и работа.
Министерство иностранных дел республики отмечает, что операция осуществлена в строгом соответствии с документами в сфере защиты прав человека, а также исходя из норм и принципов международного гуманитарного права.
Данная миссия стала результатом скоординированных действий Министерства иностранных дел, спецслужб и других ведомств Узбекистана.
Важную поддержку оказал ряд зарубежных государств и международных организаций, включая Международный комитет Красного креста и ЮНИСЕФ.