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Граждан Узбекистана забрали из зоны вооруженных конфликтов

Граждан Узбекистана забрали из зоны вооруженных конфликтов

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Общество
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156 узбекистанцев, в основном женщин и детей, доставили специальным рейсом в Ташкент.

ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. Успешно завершилась гуманитарная операция "Добро", сообщает пресс-служба МИД Республики.

Граждане Узбекистана возвращены на родину из зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке. 30 мая они прилетели в столицу специальным рейсом.

Граждан Узбекистана забрали из зоны вооруженных конфликтов
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Граждан Узбекистана забрали из зоны вооруженных конфликтов

Правительство окажет медицинскую, психологическую и материальную помощь людям, которые по разным причинам покинули Узбекистан и оказались в зоне конфликта.

Граждан Узбекистана забрали из зоны вооруженных конфликтов
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Граждан Узбекистана забрали из зоны вооруженных конфликтов

Уже разработаны специальные социальные программы для быстрой адаптации и эффективной интеграции таких людей, для возвращения их в ряды гражданского и мирного общества. Им будет предоставлены жилье и работа.

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Граждан Узбекистана забрали из зоны вооруженных конфликтов

Министерство иностранных дел республики отмечает, что операция осуществлена в строгом соответствии с документами в сфере защиты прав человека, а также исходя из норм и принципов международного гуманитарного права.

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Важность оказания помощи женщинам и детям, которые связаны с иностранными боевиками-террористами и могут быть жертвами терроризма, подтверждена резолюцией 2396 Совета безопасности ООН.

Данная миссия стала результатом скоординированных действий Министерства иностранных дел, спецслужб и других ведомств Узбекистана.

Важную поддержку оказал ряд зарубежных государств и международных организаций, включая Международный комитет Красного креста и ЮНИСЕФ.




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