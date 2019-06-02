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Президент Европейского совета Дональд Туск поделился впечатлениями от поездки в Узбекистан

Главу Европейского совета восхитили древние города Узбекистана – фото

© Instagram / Donald Tusk
Общество
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Дональд Туск впервые побывал в Узбекистане и остался в восторге.

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Председатель Европейского совета Дональд Туск в своем Instagram поделился впечатлениями от поездки в Узбекистан. Он посетил республику в рамках турне по Центральной Азии.

Туск разместил в сторис фотографии с президентом Шавкатом Мирзиёевым, а также кадры, сделанные в Самарканде и Бухаре.

Президент Европейского совета Дональд Туск поделился впечатлениями от поездки в Узбекистан
© Instagram / Donald Tusk
Президент Европейского совета Дональд Туск поделился впечатлениями от поездки в Узбекистан

"Это удивительно — думать о столетиях культурных, торговых и человеческих связей между Европой и Центральной Азией", — подписал Туск один из кадров.

А Самарканд он назвал одним из величайших городов Центральной Азии.

"Самарканд являлся столицей империи, а также крупным торговым центром, — написал Туск. — Можете себе представить, что он был больше, чем Лондон и Рим вместе взятые?"

Президент Европейского совета Дональд Туск поделился впечатлениями от поездки в Узбекистан
© Instagram / Donald Tusk
Президент Европейского совета Дональд Туск поделился впечатлениями от поездки в Узбекистан

Напомним, встреча Шавката Мирзиёева и Дональда Туска состоялась 31 мая

Председатель Европейского совета впервые побывал в Узбекистане. Примечательно, что это случилось именно в год 25-летия установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Евросоюзом.

Дональд Туск с ноября 2007 по сентябрь 2014 года был премьер-министром Польши. В 2014 году стал председателем Европейского совета, в 2017 году был переизбран на этот пост. 

Теги:
Бухара, Самарканд, Узбекистан



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