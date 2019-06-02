Главу Европейского совета восхитили древние города Узбекистана – фото

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Председатель Европейского совета Дональд Туск в своем Instagram поделился впечатлениями от поездки в Узбекистан. Он посетил республику в рамках турне по Центральной Азии.
Туск разместил в сторис фотографии с президентом Шавкатом Мирзиёевым, а также кадры, сделанные в Самарканде и Бухаре.
"Это удивительно — думать о столетиях культурных, торговых и человеческих связей между Европой и Центральной Азией", — подписал Туск один из кадров.
А Самарканд он назвал одним из величайших городов Центральной Азии.
"Самарканд являлся столицей империи, а также крупным торговым центром, — написал Туск. — Можете себе представить, что он был больше, чем Лондон и Рим вместе взятые?"
Напомним, встреча Шавката Мирзиёева и Дональда Туска состоялась 31 мая.
Председатель Европейского совета впервые побывал в Узбекистане. Примечательно, что это случилось именно в год 25-летия установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Евросоюзом.
Дональд Туск с ноября 2007 по сентябрь 2014 года был премьер-министром Польши. В 2014 году стал председателем Европейского совета, в 2017 году был переизбран на этот пост.