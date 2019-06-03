Казахстанский лоукостер FlyArystan выйдет на узбекский рынок

Казахстанская авиакомпания уверена, что в Узбекистане есть огромный потенциал для развития внутренних бюджетных перевозок.

ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. Первый казахстанский лоукостер FlyArystan в ближайшее время выйдет на узбекский рынок, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на слова президента казахстанской авиакомпании Питера Фостера.

"Нет никаких сомнений, что Узбекистан является для нас очень важным рынком, как для Air Astana, которая уже выполняет туда полеты, так и для FlyArystan. Мы уверены, что в Узбекистане есть огромный потенциал для развития внутренних бюджетных перевозок, которые при этом будут предоставлять очень высокий уровень обслуживания и полетов", – рассказал он.

По его словам, когда 1 мая был запущен первый рейс FlyArystan в Нур-Султан, руководство авиакомпании провело встречу с послом Узбекистана в Казахстане, где была упомянута инициатива по выходу на узбекский рынок.

Руководство компании получило запрос на встречу с Министерством транспорта Узбекистана и надеется, что в ближайшие две недели эта встреча состоится.

Напомним, в марте стало известно, что авиакомпания Air Astana запустит дополнительные рейсы в Узбекистан уже с 1 апреля. Четыре существующих рейса из Астаны будут дополнены еще двумя - по понедельникам и четвергам.

Продолжительность рейса Алматы - Ташкент – 1 час 35 минут, Астана - Ташкент - 2 часа.