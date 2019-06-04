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Международный аэропорт Ташкента

Ташкентский аэропорт затопило из-за ливней - видео

© Пресс служба Государственного таможенного комитета РУ
Общество
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Туристов на на этот раз встретил не солнечный и яркий Ташкент, а затопленный дождем зал прилета.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. Вчера, 3 июня, в Ташкенте прошел настолько сильный дождь, что залил посадочную зону и зал для прилетов международного аэропорта столицы, сообщает Telegram AviaSpotter.

Рейсы Москва - Ташкент и Нур-Султан - Ташкент отправились на запасной аэродром в Самарканд, так как так и не смогли приземлиться в Ташкенте. Но самое обидное - новый зал прилетов, ведь он был сдан в эксплуатацию только прошлым летом.

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СМИ пишут, что администрации аэропорта пришлось прибегнуть к помощи пожарных и задействовать водооткачивающую технику для борьбы со стихией.

Напомним, в узбекской столице прошли обильные дожди и было достаточно хмуро, но вчера ливень обрушился на города даже в ясную погоду, немного освежив раскаленные от жары улицы.

Теги:
затопление, дожди, дождь, ливень, аэропорт, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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