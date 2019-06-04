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Автобусы в Ташкенте

В Рамазан хайит общественный транспорт в Ташкенте будет работать с 4 утра

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Общество
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Праздничная молитва начнется 5 июня в 5:10 утра.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. В связи с празнованием Рамазан хайита, общественный транспорт в Ташкенте 5 июня будет работать с 4 утра, сообщает "Тошшахартрансхизмат".

В этот день все верующие смогут добраться до мечетей на утренний намаз без каких-либо проблем. Напомним, что молитва начнется в 5:10 утра.

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Согласно постановлению президента Руз, из-за совпадения в 2019 году первого дня рамазан хайита с 5 июня (средой), этот день будет широко отмечаться как праздник, а четверг, 6 июня, также объявлен выходным днем, так как узбекистанцам придется отрабатывать его в субботу, 1 июня.

Рамазан хайит – праздник, который завершает священный месяц Рамадан. В прошлом году его отмечали три дня.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, общественный транспорт, молитва, праздник, рамазан хайит



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