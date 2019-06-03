22:03 03 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.52
  • EUR9505.92
  • USD8485.91
Поиск
Колония общего режима

Президент Узбекистана помиловал сотни заключенных в честь Рамазан хайита

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
Получить короткую ссылку
96 0 0

Более 300 человек полностью освобождаются от наказания и вернутся к семьям и близким.

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Перед окончанием Рамадана из мест лишения свободы в Узбекистане вернутся 575 человек. Президент республики Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании в связи с Рамазан хайитом, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию главы государства.

"Указом в преддверии праздника Рамазан хайит помилованы 575 граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы за совершение преступления, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления", — сказал собеседник.

Из числа помилованных 361 человек полностью освобождаются от наказания и вернутся к семьям и близким. Кроме того, сокращаются сроки наказания в виде лишения свободы для 214 человек. Среди помилованных семь человек старше 60 лет, шесть женщин и один иностранец.

Рамазан хайит (Ид-аль-Фитр, в России известен как Ураза-байрам) — праздник, который завершает священный месяц Рамадан. В этом году в Узбекистане его будут праздновать два дня — 5 и 6 июня.

В этот день верующие просят Аллаха принять их пост и молитвы, приумножить вознаграждение за благие дела и простить грехи.

Бодрствующего ждет награда: что нужно делать в Ночь аль-Кадр >>>

Теги:
Рамадан, рамазан хайит, президент Узбекистана, помилование



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Рисунки в переходе между станциям Алишер Навои и Пахтакор в Ташкенте
Все краски метро: выставка рисунков в самом сердце ташкентской подземки
Запуганный щенок без шерсти превратился в самое милое существо - видео
Запуганный щенок без шерсти преобразился в самое милое существо - видео
Случаи притеснения журналистов и российских СМИ в странах Балтии
Случаи притеснения российских СМИ и журналистов в Балтии

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054