Ранним утром в Узбекистане произошло землетрясение

Сила подземных толчков в Намангане составила 3 балла, в Андижане и Фергане 2 балла.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. В Узбекистане этим утром произошло землетрясение, сообщает МЧС республики.

"В 09:47 по Ташкентскому времени (04.06.2019 в 04:47 по Гринвичу) произошло землетрясение в Узбекистане. Координаты: 40,87 градуса северной широты, 71,12 градуса восточной долготы. Магнитуда М=3,8. Глубина h=19 км", - говорится в сообщении.

Также известно, что расстояние от Ташкента 166 км в юго-восточном направлении, а сила подземных толчков в Намангане составила 3 балла, в Андижане и Фергане 2 балла.

В других регионах Узбекистана землетрясение не ощущалась.

Напомним, последнее землетрясение в Узбекистане наблюдалось 30 мая в 23:40 в 400 км от Ташкента.

Министерства и ведомства Узбекистана активизируют сотрудничество с зарубежными странами и организациями по снижению рисков стихийных бедствий в рамках программы на 2019-2030 годы.

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Узбекистан расположен в сейсмически активном районе, для которого характерной чертой являются землетрясения магнитудой в пределах 4,0-5,5. Последнее сильное землетрясение в Узбекистане, повлекшее человеческие жертвы, произошло в июле 2011 года. Тогда в Ферганской области были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,5-7. Из-за разрушения жилых построек погибли 13 человек, 86 получили ранения. В горных районах республики регулярно происходят сели и паводки.

Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы была принята на Всемирной конференции ООН в марте 2015 года в Японии. Документ определяет комплекс мер экономического, правового и научного характера, позволяющих странам формировать свои национальные программы по снижению рисков бедствий.