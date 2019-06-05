Тушите свет: в Узбекистане разрешили не включать фары днем

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Требование о включении фар днем отложили на 2 года, сообщает Telegram-канал Правовая информация.
Согласно новому постановлению Правительства № 460 от 4 июня, требование о включении фар во время движения будет предъявлено не к водителям, а к производителям автомобилей.
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Следовательно до 1 января 2021 года требование постоянно включать фары будет относиться только к тем автомобилям, которые имеют световые приборы с автоматическим включением.
В дальнейшем установка таких приборов на все новые автомобили станет обязательным для всех производимых в Республике новых автомобилей, а также импортируемых.
Ранее в соцсятех распространились фотографии с пылающими машинами на дорогах Ташкента. Интернет-пользователи утверждали, что причина происшествий - новые поправки в ПДД, согласно которым водителям приходится ездить днем в жару с включенными фарами.