Не поспоришь: включенные днем фары снизили количество ДТП в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. В Ташкенте снизилось количество дорожно-транспортных происшествий после введения в ПДД требования включать в светлое время суток фары, сообщает ГУВД Ташкента.

По словам ГУВД, основная цель нововведения заключалась в том, чтобы водители видели друг друга, особенно, учитывая тот факт, что некоторые не смотрят в боковые зеркала и зеркало заднего обзора, когда намереваются совершить маневр, а сверкание горящих огней позади не заметить невозможно. И для пешеходов автомобиль с включенными фарами стал заметнее.

"Цель заключалась в том, чтобы сохранить жизнь и здоровье наибольшего количества участников дорожного движения. И то, что за период с 10 апреля по 17 мая ДТП произошло меньше на 29,4%, свидетельствует о верности принятого решения", – говорится в сообщении.

С 10 мая узбекские автомобилисты обязаны ездить днем с включенными фарами ближнего света или дневными ходовыми огнями (ДХО). За несоблюдение правил придется заплатить штраф в размере 50% одной МРЗП.

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Несмотря на перспективу штрафа, большая часть автовладельцев продолжает ездить в дневное время с выключенными фарами. Мотивация здесь проста: со включенными - тратится больше бензина, а сами фары могут оплавиться.

Депутаты нижней палаты парламента Расул Кушербаев, Абдурашид Абдукодиров и Жамшид Пирматов написали открытое письмо, где выступили против нового правила - ездить днем на авто с включенными фарами ближнего света или дневными ходовыми огнями.

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Кушербаев на своей странице в Facebook утверждает, что узбекистанцы недовольны новой поправкой в ПДД. Парламентарии изучили данный вопрос и пришли к выводу, что при принятии новой меры не учитывался климатический фактор. По их мнению, в республике достаточно солнечного света для того, чтобы участники дорожного движения видели друг друга.