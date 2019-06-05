Праздник для всех: в Ташкенте 500 квартир раздали нуждающимся

Нуждающихся семьи будут отмечать праздник Рамазан хайит в своих новых квартирах.

ТАШКЕНТ, 5 июн – Sputnik. По указанию президента Узбекистана, накануне праздника Рамазан хайит в Ташкенте нуждающиеся семьи получили квартиры, сообщает группа Диалог с народом. Нуждающихся семьи будут отмечать праздник Рамазан хайит в своих новых квартирах.

© Диалог с народом В Ташкенте нуждающимся бесплатно раздали 500 квартир

В связи с указом Шавката Мирзиёева в махалле "Чоштепа" в Сергелийском районе Ташкента бесплатно раздали 500 квартир в многоэтажных домах семьям, находящимся в трудном положении, потерявшим кормильца, а также инвалидам и матерям-одиночкам.

© Диалог с народом В Ташкенте нуждающимся бесплатно раздали 500 квартир

Жильё предоставлялось нуждающимся из 11 районов столицы. Распределением занималась специальная комиссия.

Среди граждан, получивших жилплощадь:

300 нуждающихся в жилье семьи с тяжелым финансовым положением, те кто потерял кормильца и одинокие женщины;

150 инвалидов;

50 сотрудников научно-исследовательских институтов при Академии наук Узбекистана.

Напомним, что недавно хоким Ташкента Жахонгир Артыкходжаев подарил ключи от квартиры основателю цирковой династии, ветерану и народному артисту Узбекистана Хакиму Зарипову.