Праздник для всех: в Ташкенте 500 квартир раздали нуждающимся

ТАШКЕНТ, 5 июн – Sputnik. По указанию президента Узбекистана, накануне праздника Рамазан хайит в Ташкенте нуждающиеся семьи получили квартиры, сообщает группа Диалог с народом. Нуждающихся семьи будут отмечать праздник Рамазан хайит в своих новых квартирах.
В связи с указом Шавката Мирзиёева в махалле "Чоштепа" в Сергелийском районе Ташкента бесплатно раздали 500 квартир в многоэтажных домах семьям, находящимся в трудном положении, потерявшим кормильца, а также инвалидам и матерям-одиночкам.
Жильё предоставлялось нуждающимся из 11 районов столицы. Распределением занималась специальная комиссия.
Среди граждан, получивших жилплощадь:
- 300 нуждающихся в жилье семьи с тяжелым финансовым положением, те кто потерял кормильца и одинокие женщины;
- 150 инвалидов;
- 50 сотрудников научно-исследовательских институтов при Академии наук Узбекистана.
Напомним, что недавно хоким Ташкента Жахонгир Артыкходжаев подарил ключи от квартиры основателю цирковой династии, ветерану и народному артисту Узбекистана Хакиму Зарипову.