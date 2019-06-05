"В тюрьму лет на 50": сестра насильника из Булунгура требует кары для брата

Семейная драма в Булунгуре шокировала весь Узбекистан. Спустя две недели после свадьбы пьяный муж без какой-либо причины избил супругу до полусмерти. Побои оказались настолько тяжелыми, что потерпевшая первое время не могла открыть глаза.

ТАШКЕНТ, 5 июн – Sputnik, Дильшода Рахматова. Дело молодой женщины Зухры Умаровой, которая недавно попала в реанимацию булунгурской больницы после избиения своим мужем, близится к завершению. Корреспондент Sputnik связался с потерпевшей, а также с председателем комитета женщин Самаркандской области Гавхар Алимовой, чтобы выяснить все обстоятельства этой семейной драмы, взбудоражившей узбекскую общественность.

Предчувствие беды

По словам самой Зухры Умаровой, она никогда не думала, что ее светлые мечты о семейном счастье превратятся в ад уже в медовый месяц. Хотя, признается женщина, какое-то беспокойство она почувствовала еще до свадьбы – 9 мая. Тогда свахи сказали ей, что жених очень волнуется, поэтому "выпил сто грамм для смелости”.

Впрочем, тогда мама невесты не приняла всерьез опасения дочери, пыталась успокоить ее. Мол, если муж и выпивает иногда, это не повод бояться его, а вот с браком тянуть не стоит.

“Думай о хорошем, доченька. Ты выйдешь замуж, потом и сестру выдадим. Хватит тебе уже брата в неловкое положение ставить и ходить невестой в 30 лет", — приводит Зухра рассуждения матери в те дни.

Но самые худшие опасения невесты о муже-пьянице подтвердились сразу же после свадьбы: женщина призналась, что за десять дней их совместной жизни супруг бывал трезвым нечасто – день мог не пить, а потом на два дня уходил в запой.

Собеседница не без содрогания говорит о своем мучителе. От физической боли с трудом выдавливая из себя слова, вспоминает события того злополучного дня.

"Ближе к вечеру он пьяный вернулся с похорон, потом еще и пива себе выпил. После сказал мне - не засыпай, я тебе хочу кое-что сказать, и вышел, якобы за мороженым. Вернулся к полуночи и внезапно набросился на меня, начал избивать. Он требовал, чтобы я призналась его матери, будто была с другим мужчиной. Сноха пыталась остановить сына словами: “Ты же убьешь чужого ребенка!”. От сильного удара по голове я потеряла сознания и больше ничего не помню”, — говорит Зухра.

Когда она пришла в себя, уже на больничной койке, то даже не могла открыть глаза, а главное, о чем тогда думала – как бы ослабить боль во всем теле.

“Голова трещит, кости ломит поясница болит”, — жалуется женщина, на теле которой почти живого места не осталось.

"Я не хочу жить в аду"

Пострадавшая также пояснила, почему уголовное дело после побоев не завели в отношение ее супруга сразу после случившегося. Ночью первого июня к ней в палату пришли пятеро сотрудников органов внутренних дел, спросили, будет ли она заявлять на мужа?

"Я им помахала рукой, давая понять, мол, сейчас не в состоянии что-либо написать. Они, видимо, восприняли это как отказ и ушли", — вспоминает Зухра.

Фото представлено родственниками пострадавшей Жестоко избитая супругом жительница Булунгура Зухра Умарова в больничной палате

"Чувствую себя живым трупом"

Однако женщина уже тогда твердо для себя решила, что не намерена продолжать жить с мужчиной, превратившим ее жизнь в настоящий ад.

Мать Зухры Умаровой Манзура не отходит от дочери ни на минуту, до сих пор не может оправиться после случившегося, упрекая себя за то, что не уберегла ее от таких испытаний.

"Я угнетена настолько, что чувствует себя живым трупом. Днем и ночью молюсь о здоровье дочери", — признается Манзура.

Мать вспомнила и еще одно символичное происшествие, случившееся в тот злополучный день. Теперь ей представляется это знаком свыше, который она не сумела вовремя и правильно распознать.

“В тот день, у Зухры сломалась сережка. Папа купил ей новые красивые серьги, а я хотела навестить молодых. Но в последний момент почему-то вернулась, мы решили к ним поехать на Рамазан хайит, заодно и подарки привезти. А тут такое горе, — со слезами говорит Манзура. — Я совсем о другом мечтала. Хорошо хоть сосед услышал и вовремя пришел на помощь, иначе он бы убил мою дочь”.

О страшных последствиях побоев матери стало известно гораздо позже. Она думала, что все обошлось синяками, но когда врачи позвали ее покормить дочь в палате, Манзура даже не сразу смогла узнать ее — так и застыла на пороге и зарыдала во весь голос.

“Она всегда много трудилась, за любую тяжелую работу бралась. Спокойная, никогда никому не грубила. Может, ее так сильно избили, потому что она такая кроткая?"— задается вопросом убитая горем мать.

Брак вне закона – источник всех проблем

Когда ужасное событие стало достоянием общественности, к расследованию этого преступления подключились и правоохранители, и местный Комитет женщин Узбекистана. Глава самаркандского отделения комитета Гавхар Алимова пообещала, что Зухру поставят на ноги и окажут все необходимую поддержку, а муж-насильник получит по заслугам.

В разговоре с корреспондентом Sputnik Алимова призналась, что бытовое насилие — по-прежнему одна из самых острых проблем в республике. Самое печальное, что чаще всего жертвы побоев скрывают это, не обращаясь за помощью.

“Они либо стыдятся, либо сразу прощают своих мужей-тиранов. Я поговорила с первой женой супруга Зухры, которая называла его не иначе как “алкаш” и “пошляк”. Даже родная сестра была в ужасе от этой истории и требовала “отправить брата за решетку на 50 лет”, — рассказала Алимова.

Узнав о случившемся в семье Умаровых, глава регионального комитета сразу приехала в Булунгур. По ее требованию провели медэкспертизу и составили в ОВД заявление о побоях.

В ходе расследования выяснилось, что брак Умаровых не был зарегистрирован официально – только по шариату, у муллы.

"Очень жаль, что родители невесты не отнеслись к этому серьезно, не защитили ее по закону. Сейчас в области мы ведем активную работу по легализации семейных отношений. Увы, многие женщины венчаются по шариату, хотя их мужья даже не разведены со своими бывшими супругами и формально не имеют права вступать в новый брак. Однако, легкомысленных невест это редко останавливает", — сетует Гавхар Алимова.

Ситуацию с Зухрой Умаровой комитет взял на особый контроль. Накануне пострадавшую навестили в больнице – томография показала обнадеживающие результаты, пациентка постепенно идет на поправку, а после выздоровления ей помогут с трудоустройством.

Что касается жестокого супруга, то из наркологического диспансера его перевели в СИЗО, где он будет дожидаться суда. Уголовное дело в отношении мужчины заведено по статьи 105 УК Узбекистана (Умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести).

Пьян и потенциально опасен

К сожалению, отмечает глава самаркандского комитета женщин, подобные истории в семьях случаются нередко, и чаще всего виною тому пристрастие к алкоголю.

Алимова привела в пример еще один инцидент, произошедший в области несколько месяцев назад. В Пахтачинском районе пьяный отец приставал к собственной 16-летней дочери. Мать девочки не выдержала этого, убив своего мужа бутылкой.

"После этой трагедии я поручила составить списки мужчин, злоупотребляющих алкоголем. Эти данные мы передали в ОВД, медучреждения, а также местным имамам, чтобы те вели профилактические беседы и помогали семьям, оказавшимся в группе риска", — подчеркнула Алимова.

В этих списках был и супруг Зухры, однако предотвратить семейную драму, к сожалению, не удалось. Впрочем, теперь, уверяет Гавхар Алимова, Зухра под надежной защитой и опекой комитета женщин, а эта история, надеется правозащитник, послужит уроком и для мужчин, неравнодушных к спиртному, и для женщин, которые должны перестать бояться и терпеть насилие и унижение в семье.