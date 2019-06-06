Зять президента Узбекистана поделился семейным снимком в Instagram

ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. Похоже, домашние фото - новое увлечение семьи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева: его зять Отабек Умаров выложил фото своей семьи в Instagram и поздравил всех жителей республики с праздником.

В ответ подписчики поздравили Умарова с Рамазан хайит и пожелали всей его семье счастья и процветания.

Черно-белый снимок набрал почти 40 тысяч лайков.

Напомним, вчера фотография, где президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев готовит плов побила все рекорды узбекских социальных сетей - за одну ночь снимок набрал более 40 тысяч лайков у дочери главы республики Саиды Мирзиёевой и стал самым обсуждаемым в Сети.

Плов от президента: как домашнее фото Мирзиёева покорило Сеть >>

Пользователи заметили, что это первый снимок Шавката Мирзиёева в неформальной обстановке. Также многие написали, что очень бы хотели попробовать "президентский плов".

Многие пользователи, по их словам, даже прослезились, сравнивая президента с их отцами, которых уже нет в живых.