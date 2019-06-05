Плов от президента: как домашнее фото Мирзиёева покорило Сеть

Пользователи заметили, что это первый снимок Шавката Мирзиёева в неформальной обстановке и они мечтают о том, чтобы попробовать "президентский плов".

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Фотография, где президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев готовит плов побила все рекорды узбекских социальных сетей - за одну ночь снимок набрал более 40 тысяч лайков у дочери главы республики Саиды Мирзиёевой и стал самым обсуждаемым в Сети.

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Пользователи заметили, что это первый снимок Шавката Мирзиёева в неформальной обстановке. Также многие написали, что очень бы хотели попробовать "президентский плов".

"Фото супер. Оно показывает, что наш президент обычный человек, который дома, в простой домашней одежде, готовит плов для своей семьи", - написал один из пользователей.

"Одна фотография сблизила президента и народ! Всех с праздником!", - пишет пользователь.

Многие пользователи, по их словам, даже прослезились, сравнивая президента с их отцами, которых уже нет в живых.

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"У вас замечательный папа и я наблюдаю, как меняется в Узбекистане все в лучшую сторону,многие из нас уже много лет живут за рубежом и я думаю при таком положении дел, мы все когда нибудь вернемся в родной Ташкент", - пишут люди.

Напомним, вчера президент республики поздравил народ Узбекистана и всех мусульман с праздником Рамазан хайит.

Президент заметил, что именно этот праздник - время проявления доброты, милосердия и гуманизма. И вместе с народом мы стремимся укреплять в себе только самые добрые чувства.

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Поздравить узбекистанцев поспешила и Саида Мирзиёева. В своем Instagram она выложила фото отца, которое сразу стало хитом в сети.