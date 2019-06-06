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В Ташкенте замечены новые автомобили Chevrolet Traverse и Trailblazer - фото

В Ташкенте замечены новые автомобили Chevrolet Traverse и Trailblazer - фото

Общество
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Новенькие автомобили уже появились во многих районах города - смотрите фото!

ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. Жители Ташкента заприметили на улицах города новенькие автомобили Chevrolet Traverse и Trailblazer, сообщает Repost.uz.

В Ташкенте замечены новые автомобили Chevrolet Traverse и Trailblazer - фото
Repost
В Ташкенте замечены новые автомобили Chevrolet Traverse и Trailblazer - фото

Пользователи соцсетей выложили снимки из разных частей города, на которых успели заснять желанные модели.

В Ташкенте замечены новые автомобили Chevrolet Traverse и Trailblazer - фото
repost
В Ташкенте замечены новые автомобили Chevrolet Traverse и Trailblazer - фото

Напомним, GM Uzbekistan презентовала новые модели автомобилей в конце мая этого года.

Судя по комментариям СМИ, сама презентация прошла в автосалоне Nurafshon Avtocentr, где принимали участие предприниматели и сотрудники ответственных ведомств.

СМИ: GM Uzbekistan презентовала новые модели автомобилей >>

Среди презентованных автомобилей были Chevrolet Equinox, Chevrolet Traverse и Chevrolet Trailblazer.

Теги:
Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, GM Uzbekistan, автомобилисты, автомобиль, автомобили



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