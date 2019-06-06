В Ташкенте замечены новые автомобили Chevrolet Traverse и Trailblazer - фото

ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. Жители Ташкента заприметили на улицах города новенькие автомобили Chevrolet Traverse и Trailblazer, сообщает Repost.uz.
Пользователи соцсетей выложили снимки из разных частей города, на которых успели заснять желанные модели.
Напомним, GM Uzbekistan презентовала новые модели автомобилей в конце мая этого года.
Судя по комментариям СМИ, сама презентация прошла в автосалоне Nurafshon Avtocentr, где принимали участие предприниматели и сотрудники ответственных ведомств.
СМИ: GM Uzbekistan презентовала новые модели автомобилей >>
Среди презентованных автомобилей были Chevrolet Equinox, Chevrolet Traverse и Chevrolet Trailblazer.