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Компания GM Uzbekistan представила новую Malibu Turbo в эксклюзивном цвете

СМИ: GM Uzbekistan презентовала новые модели автомобилей

© GM Uzbekistan
В Узбекистане
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По словам СМИ, среди презентованных автомобилей были Chevrolet Equinox, Chevrolet Traverse и Chevrolet Trailblazer.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. GM Uzbekistan представили новые модели автомобилей, об этом стало известно, когда в Сеть попал видеоролик презентации.

Судя по комментариям СМИ, сама презентация прошла в автосалоне Nurafshon Avtocentr, где принимали участие предприниматели и сотрудники ответственных ведомств.

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По словам СМИ, среди презентованных автомобилей были Chevrolet Equinox, Chevrolet Traverse и Chevrolet Trailblazer.

СМИ: GM Uzbekistan презентовала новые модели автомобилей
Mover
СМИ: GM Uzbekistan презентовала новые модели автомобилей

Напомним, 23 мая GM Uzbekistan возобновила поставки автомобилей на Украину. 

Ранее мы сообщали, что поставки автомобилей Ravon в Россию прекратились весной прошлого года, однако в скором времени может возобновить поставки и продажи автомобилей Ravon в РФ.

В 2019-м GM экспортировала автомобили в Афганистан и Таджикистан.

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В марте первая партия машин отправилась в Казахстан, а в начале апреля — в Беларусь. Месяц назад экспорт автомобилей под брендом Ravon также был возобновлен в Кыргызстан.

Недавно сообщалось, что на неработающем заводе "Дервейс" в Карачаево-Черкесии могут начать собирать автомобили марки Ravon.

Теги:
новинки, Узбекистан, Узбекистан, GM Uzbekistan, автомобилисты, автомобиль, автомобили



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