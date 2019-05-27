СМИ: GM Uzbekistan презентовала новые модели автомобилей

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. GM Uzbekistan представили новые модели автомобилей, об этом стало известно, когда в Сеть попал видеоролик презентации.
Судя по комментариям СМИ, сама презентация прошла в автосалоне Nurafshon Avtocentr, где принимали участие предприниматели и сотрудники ответственных ведомств.
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По словам СМИ, среди презентованных автомобилей были Chevrolet Equinox, Chevrolet Traverse и Chevrolet Trailblazer.
Напомним, 23 мая GM Uzbekistan возобновила поставки автомобилей на Украину.
Ранее мы сообщали, что поставки автомобилей Ravon в Россию прекратились весной прошлого года, однако в скором времени может возобновить поставки и продажи автомобилей Ravon в РФ.
В 2019-м GM экспортировала автомобили в Афганистан и Таджикистан.
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В марте первая партия машин отправилась в Казахстан, а в начале апреля — в Беларусь. Месяц назад экспорт автомобилей под брендом Ravon также был возобновлен в Кыргызстан.
Недавно сообщалось, что на неработающем заводе "Дервейс" в Карачаево-Черкесии могут начать собирать автомобили марки Ravon.