Новый самолет в форме гитары совершит революцию в авиации – видео

Нидерландские инженеры разработали модель самолета, который отличается необычной формой и рекордной экономичностью. О подробностях расскажет Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 6 июня – Sputnik, Алексей Долгин. Летающий прототип революционного самолета Gibson Flying-V будет представлен уже в октябре этого года, сообщает CNN.

Самолет был придуман студентом берлинского технического университета Юстусом Бенадом и разработан инженерами Делфтского технического университета TU Delft. Финансировать проект взялась нидерландская авиакомпания KLM.

Внимание сразу же притягивает поразительная V-образная форма лайнера. В отличие от классических воздушных судов, в Flying-V пассажирские места, отсеки для грузов и топлива будут размещаться в крыльях.

Свои форму и название самолет получил от легендарной электрогитары Gibson Flying-V, используемой многими знаменитыми музыкантами – от Джими Хендрикса до Кита Ричардса. По словам дизайнеров, подобная уникальная конфигурация позволяет сэкономить до 20% топлива. При этом новая модель сможет перевозить столько же пассажиров и грузов, сколько и обычные самолеты.

По своим габаритам он сопоставим с традиционными Airbus A350 и Boeing 787, так что для нового лайнера не придется перестраивать аэропорты и взлетно-посадочные полосы.

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Руководитель проекта Роелоф Вос заявил, что классическая конфигурация самолетов, которая используется десятилетиями, достигла предела своей эффективности. В последнее время специалисты думают о том, как перевести авиацию с керосиновых двигателей на электрические. Однако, по словам Воса, такие двигатели сделают самолеты очень тяжелыми, в результате чего дальность полета сильно сократится.

"Вы не сможете летать на таких самолетах через Атлантику ни сейчас, ни через 30 лет. Поэтому необходимо придумать другие технологии, которые помогут уменьшить сжигание топлива", – сказал Вос.

Новая форма, которую предложили разработчики, создает меньшее аэродинамическое сопротивление за счет объединения фюзеляжа с крылом, делая самолет гораздо экономичнее и экологичнее без замены двигателя.

В настоящее время инженеры занимаются разработкой внутреннего устройства лайнера на полноразмерном макете. Специалисты уверены, что Flying-V совершит настоящую революцию в авиаперевозках, став альтернативой нынешним "трубчатым" самолетам.

Первый летающий прототип лайнера представят в октябре этого года в Амстердаме на столетнем юбилее авиакомпании KLM. Ожидается, что в коммерческое использование Flying-V поступит в эксплуатацию между 2040 и 2050 годами.