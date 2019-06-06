В Узбекистане в скором времени введут удостоверение о самозанятости

ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. В Узбекистане будет введено удостоверение самозанятости. В ближайшее время будет разработан соответствующий закон, передает корреспондент Sputnik, со ссылкой заявление министра труда Узбекистана.

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"В течение нескольких дней этот документ будет представлен. Множество граждан занимаются неофициальной трудовой деятельностью. Например, занимаются репетиторством, работают фрилансерами или заняты в сфере строительства и сельского хозяйства. Также много тех кто не устроен на постоянную работу и живет единоразовыми заработками. Мы, конечно, должны дать этим людям возможность перейти в официальный сектор. По новым правилам они также смогут покупать трудовой стаж”, - заявил Шерзод Кудбиев.

Министр также заверил, что эта инициатива станет прорывом в сфере трудовых отношений. Напомним, ранее Шерзод Кудбиев говорил что государство будет предпринимать меры по легализации "теневых работников". По данным статистики это является одной из ключевых проблем трудового рынка Узбекистана. Сейчас в республике неофициально работают 56% населения.