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Мужчина сидит с ноутбуком на полу

В Узбекистане в скором времени введут удостоверение о самозанятости

© pixabay
Общество
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Министр труда сообщил, что данная система станет прорывом в области трудового законодательства.

ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. В Узбекистане будет введено удостоверение самозанятости. В ближайшее время будет разработан соответствующий закон, передает корреспондент Sputnik, со ссылкой заявление министра труда Узбекистана.

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"В течение нескольких дней этот документ будет представлен. Множество граждан занимаются неофициальной трудовой деятельностью. Например, занимаются репетиторством, работают фрилансерами или заняты в сфере строительства и сельского хозяйства. Также много тех кто не устроен на постоянную работу и живет единоразовыми заработками. Мы, конечно, должны дать этим людям возможность перейти в официальный сектор. По новым правилам они также смогут покупать трудовой стаж”, - заявил Шерзод Кудбиев.

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© Sputnik / Максим Богодвид
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Министр также заверил, что эта инициатива станет прорывом в сфере трудовых отношений. Напомним, ранее Шерзод Кудбиев говорил что государство будет предпринимать меры по легализации "теневых работников". По данным статистики это является одной из ключевых проблем трудового рынка Узбекистана. Сейчас в республике неофициально работают 56% населения.

Теги:
работа, Министерство занятости и трудовых отношений, Трудовое законодательство, трудоустройство молодежи, Трудовой кодекс, трудоустройство



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