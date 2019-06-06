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Инвентарь для уборки улиц, архивное фото

Директора школы оштрафовали за принуждение учеников к труду

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Минтруд отреагировал на видео, появившееся в сети. На кадрах видно как школьников заставляют заниматься благоустройством территории.

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Инспекция областного управления занятости провела проверку информации, которая недавно появилась в соцсетях, сообщает пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан.

Сотрудники отреагировали на видео, появившееся в сети. На кадрах видно как школьников заставляют заниматься благоустройством территории.

Как выяснилось, учащихся действительно принуждали убирать мусор. Директора школы №75 Гузарского района Кашкадарьинской  привлекли к административной ответственности и оштрафовали.

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Инспекцией внесла представление в областное управление народного образования Кашкадарьинской области об устранении и недопущении нарушений законодательства.

Теги:
Трудовое законодательство, Труд, дети, Школа



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