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Привлечение учителей и учеников школы номер семь Избасканского района Андижанской области к принудительному труду

Директора школы в Андижане наказали за принуждение учителей к труду

Минтруда Республики Узбекистан
Общество
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Директор школы был привлечен к ответственности и оштрафован на три МРЗП.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. В Узбекистане директора школы оштрафовали за привлечение учителей к принудительному труду, сообщает Telegram-канал.

Директор школы номер 7 Избасканского района Андижанской области А. Урмонов был привлечен к ответственности по статье 51 Кодекса об административной ответственности и оштрафован на три МРЗП.

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"Если вы сталкиваетесь с фактами принудительного труда, сообщите нам об этом по номеру 71-200-06-00 или в телеграм-бот @mehnathuquqbot", - сообщили в Минтруда.

Ранее стало известно о проверке факта привлечения учителей к труду в данном учреждении.

Напомним, Министерство народного образования представило проект закона "О статусе учителя", документ закрепит гарантии защиты чести и достоинства педагогов младшей и средней школы. В частности, запрещается производить удержания из зарплаты педагогов, в том числе на подписку на периодические издания, а также другие удержания, не предусмотренные законодательством.

Теги:
Андижанская область, принудительный труд, Образование, Образование, учитель, Узбекистан, Узбекистан



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