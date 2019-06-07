Стала известна причина массового отравления в Ташкенте

Все 11 пациентов связывают свое отравление с употреблением куриных сэндвичей в кафе Oqtepa lavash, на данный момент их состояние удовлетворительное.

ТАШКЕНТ, 7 июн - Sputnik. Стали известны новые подробности массового пищевого отравления в Ташкенте, сообщает хокимият столицы.

По новым данным, в клиниках, куда поступили люди с отравлением, были взяты все необходимые образцы для лабораторных исследований, специалисты оказывают квалифицированную помощь. Запасы лекарств на достаточном уровне.

По результатам первоначального эпидемиологического расследования выяснилось, что 11 пациентов связывают свое отравление с употреблением куриных сэндвичей в кафе Oqtepa lavash, находящегося в Сергелийском районе.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Состояние пострадавших от отравления на данный момент удовлетворительное.

Массовое отравление фаст-фудом произошло в Ташкенте >>

Напомним, за два дня в клиники Ташкента обратились несколько человек с похожими симптомами.

В клинику Научно-исследовательский институт эпидемиологии микробиологии и инфекционных заболеваний Минздрава обратились 11 пациентов, еще 3 — в Городскую клиническую инфекционную больница №5, 1 — в детскую городскую инфекционную больницу №2.

Все пациенты жаловались на тошноту, рвоту, слабость и повышенная температура. Всем 11 обратившимся врачи поставили диагноз "пищевая токсикоинфекция", после чего они были госпитализированы.

В 2018 году в некоторых кафе данной компании были обнаружено множество тараканов. В компании после этого случая извинились и приняли соответствующие меры по дезинфекции.