13:10 07 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.41
  • EUR9507.10
  • USD8513.57
Поиск
Последствия схода селевого потока

В Узбекистане есть угроза схода селевых потоков в пяти областях

© Sputnik / Анатолий Устиненко
Общество
Получить короткую ссылку
192 0 0

МЧС Узбекистана просит жителей страны соблюдать меры предосторожности и быть внимательными.

ТАШКЕНТ, 7 июн - Sptunik. МЧС Узбекистана предупредило об угрозе схода селей в пяти областях страны, сообщается на сайте.

"8-10 июня по предгорным и горным районам Ташкентской, Джизакской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областей селеопасно. Призываем население, проживающее непосредственно в предгорных и горных районах, быть внимательным, и соблюдать меры предосторожности и в случае возникновения аварийных и других непредвиденных ситуаций", – говорится в сообщении.

Напомним, вчера при сходе селевых потоков в Таджикистане погибло два человека, один находится в розыске.

В Таджикистане произошел сход селевого потока: два человека погибли >>

В апреле этого года в Бухаре также прошли обильные дожди, которые привели к сходу селевых потоков.

По данным МЧС Узбекистана, спасатели совместно с аварийными и правоохранительными службами города оказали помощь по устранению последствий продолжительных дождей, выпавших накануне. Пострадавших не было.

Теги:
МЧС Узбекистана, МЧС, Узбекистан, Узбекистан, селевые потоки



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

День рождения Пушкина в Ташкенте
Как жители Ташкента отмечают 220-летие Александра Пушкина
Плакаты и песни: как в Латвии защищают памятники ВОВ - видео
Процессы в организме после отказа от курения
Что происходит с человеком после отказа от курения

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054