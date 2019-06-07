В Узбекистане есть угроза схода селевых потоков в пяти областях

МЧС Узбекистана просит жителей страны соблюдать меры предосторожности и быть внимательными.

ТАШКЕНТ, 7 июн - Sptunik. МЧС Узбекистана предупредило об угрозе схода селей в пяти областях страны, сообщается на сайте.

"8-10 июня по предгорным и горным районам Ташкентской, Джизакской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областей селеопасно. Призываем население, проживающее непосредственно в предгорных и горных районах, быть внимательным, и соблюдать меры предосторожности и в случае возникновения аварийных и других непредвиденных ситуаций", – говорится в сообщении.

Напомним, вчера при сходе селевых потоков в Таджикистане погибло два человека, один находится в розыске.

В Таджикистане произошел сход селевого потока: два человека погибли >>

В апреле этого года в Бухаре также прошли обильные дожди, которые привели к сходу селевых потоков.

По данным МЧС Узбекистана, спасатели совместно с аварийными и правоохранительными службами города оказали помощь по устранению последствий продолжительных дождей, выпавших накануне. Пострадавших не было.