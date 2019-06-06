В Таджикистане произошел сход селевого потока: два человека погибли

За несколько дней в Таджикистане выпала 7,5 месячная норма осадков, которые спровоцировали сход селевых потоков.

ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. Один человек пропал и два жителя Душанбе погибли в результате схода селевых потоков, произошедших из-за обильных осадков в селении вблизи города Пенджикент, сообщила РИА Новости в четверг начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям Умеда Юсуфи.

"В селе Рузи-Обнок в результате стихийного бедствия погибли двое жителей города Душанбе, которые гостили у родственников. На данный момент продолжаются поиски 55-летнего мужчины, пропавшего во время стихии", - сказала она.

На месте работают комиссия по ЧС города Пенджикента и спасатели.

Напомним, что за несколько дней в Таджикистане выпала 7,5 месячная норма осадков, которые спровоцировали сход селевых потоков в селе Оби района Рудаки в 15 километрах южнее Душанбе.

В результате стихии были затоплены 80 приусадебных участков и подвалы стольких же жилых домов.

Кроме того, селевые потоки нанесли повреждение пахотным землям и автомобильной дороге. Было принято решение об эвакуации населения данного села в безопасные места.

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Кстати, в апреле этого года в Бухаре также прошли обильные дожди, которые привели к сходу селевых потоков.

По данным МЧС Узбекистана, спасатели совместно с аварийными и правоохранительными службами города оказали помощь по устранению последствий продолжительных дождей, выпавших накануне. Пострадавших не было.