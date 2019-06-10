Мэр Кызыла: народы Узбекистана и Казахстана – наши братья

Глава города объяснил, почему на вершине горы Догээ установлена Коновязь в знак вечной дружбы между Казахстаном, Узбекистаном и Тувой.

ТАШКЕНТ, 10 мая – Sputnik. Мэр Кызыла Сагаан-оол Карим Байлак-оолович рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан про отношение тувинского народа к узбекистанцам и казахстанцам.

"Узбекистан и Казахстан – родственные нам народы. Мы являемся братьями", - подчеркнул он во время интервью с журналистами в рамках пресс-тура в войска ЦВО.

Глава города обратил внимание на то, что близ Кызыла на вершине горы Догээ установлена "Коновязь дружбы". Она создана в августе 2018 года в знак вечной дружбы между Казахстаном, Узбекистаном и Тувой.

Мэр уточнил, коновязь – символ того, что узбекистанцам и казахстанцам всегда рады на тувинской земле.

"Коновязь символизирует гостеприимство, что в любой момент здесь ждут гостей. В старину человек приезжал в гости на лошади и привязывал животное к коновязе", - объяснил Сагаан-оол Карим.

Sputnik/ Мария Науменко "Коновязь дружбы" на вершине горы Догээ в Туве

На прошлой неделе Министерство обороны России организовало пресс-тур журналистов в войска Центрального военного округа. В частности, представители СМИ увидели на полигоне Кара-Хаак в Республике Тыва тактические учения с боевой стрельбой мотострелкового подразделения с применением армейской авиации. Кроме того, прессе продемонстрировали, как проходит подготовка вьючно-транспортной роты.