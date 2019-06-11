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Мемориальный комплекс Братские могилы в Ташкенте

Бронзу на мемориале в Ташкенте планируют восстановить к 2020 году

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Бронзовая символика была полностью разворована в течение 2005-2012 годов из-за отсутствия надлежащей охраны комплекса, однако теперь везде установлено круглосуточное наблюдение.

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. Бронзовая военная символика (более 100 элементов букв и звезд на мраморных плитах) на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте должна быть восстановлена к 75-летию Победы 9 мая 2020 года, сообщает хокимият Ташкента.

Почему на "Братских могилах" детали из пенопласта – ответ хокимията >>

Как оказалось, бронзовая символика была полностью разворована в течение 2005-2012 годов из-за отсутствия надлежащей охраны комплекса.

"Сейчас подсчитываются финансовые затраты на восстановление мемориала. На территории комплекса площадью 5 га установлены 52 видеокамеры, с которых идет круглосуточное наблюдение", — говорится в сообщении.

Напомним, в соцсетях активно обсуждали замену металлических элементов на "Братских могилах" на пенопласт еще в мае. В пресс-службе хокимията Ташкента объяснили, почему бронзовые элементы были заменены на детали из другого дешевого материала. Также было сказано, что бронзовые элементы вернут через две недели.

Теги:
мемориал, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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