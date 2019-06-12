Здоровье и веселье: сколько детских лагерей работает в Узбекистане

В 2019 году детские оздоровительные лагеря откроют свои двери по всему Узбекистану.

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Организована работа 1067 детских оздоровительных лагерей, заявили в пресс-службе Федерации профсоюзов Узбекистана на праздничном мероприятии посвященному Всемирному дню борьбы против детского труда.

В 2019 году 1067 детских оздоровительных лагерей примут детей по всему Узбекистану. Из них 224 являются стационарными, а 843 организованы в формате оздоровительных площадок.

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Отмечается, что в прошлом году таких лагерей было гораздо меньше. Летом во всех детских лагерях запланировано оздоровление около 310 тысяч юных посетителей. Для этой задачи выбелено более 91 млрд. сумов.

По последним данным МОТ во всем мире 218 миллионов детей в возрасте от 5 до 17 лет вынуждены работать. 152 миллиона детей из них являются пострадавшими от детского труда, а 73 миллиона из них заняты опасным трудом.

Самое страшное, что половина из этих 152 миллионов детей находятся в возрасте от 5 до 11 лет. Во всем мире детский труд встречается почти во всех сферах, однако 7 из 10 детей заняты в сельском хозяйстве. Подобное положение не только препятствует детям в получении образования и всестороннему развитию, но и ставит под угрозу их физическое, умственное, нравственное благополучие и развитие.