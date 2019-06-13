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Студенты в аудитории

В Шахрисабзе откроются два новых вуза

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Первые студенты придут в филиалы двух ташкентских вузов уже в новом учебному году.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. В Шахрисабзе созданы филиалы Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами и Ташкентского химико-технологического института, сообщается на Telegram-канале Минюста республики "Правовая информация"

Студенты в аудитории
© Sputnik / Александр Кряжев
Филиал РХТУ имени Менделеева в Ташкенте откроется в сентябре
Первые студенты придут в новые вузы уже в новом учебному году.

Филиал Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами получил в ведение здания и сооружения Шахрисабзского Академического лицея при Каршинском государственном университете, а филиал Ташкентского химико-технологического института — здания и сооружения Шахрисабзского профессионального колледжа легкой промышленности.

Учащиеся лицея и колледжа продолжат учебный процесс в зданиях филиалов до окончания учебы.

Напомним, в республике с этого года действует новая процедура подачи документов в вузы. Так, граждане страны вне зависимости от региона могут подать необходимые документы через Центры государственных услуг.

По упрощенной процедуре сдача документов доступна в пяти высших учебных заведениях. В список вошли Ташкентский государственный юридический университет, Каракалпакский государственный университет, Гулистанский государственный университет, Ферганский государственный университет и Самаркандский государственный университет.

Теги:
Узбекистан, Образование, вузы, Шахрисабз



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