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Ключи от квартиры

В Ташкенте 360 жителей получили ключи от новых квартир

Sputnik / Евгений Самарин
Общество
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Раньше эти люди проживали в страх домах без удобств.

ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. В Ташкенте 360 жителям махаллей "Коҳ ота", "Самарқанд дарвоза" и "Ҳасти Имом" вручили ключи от новых квартир.

© Диалог с народом
Праздник для всех: в Ташкенте 500 квартир раздали нуждающимся

Люди переехали в современные многоэтажки с необходимой инфраструктурой, пишет пресс-служба хокимията.

Ранее в махалле "Чоштепа" в Сергелийском районе узбекской столицы 500 квартир бесплатно раздали нуждающимся. Новое жилье получили семьи, находящиеся в трудном положении, потерявшие кормильца, а также инвалиды и матери-одиночки.

Напомним, что недавно хоким Ташкента Жахонгир Артыкходжаев подарил ключи от квартиры основателю цирковой династии, ветерану и народному артисту Узбекистана Хакиму Зарипову.

Теги:
ключи, квартиры, Ташкент, Узбекистан



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