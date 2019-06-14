Паспорт узбекистанцев в розыске будут аннулировать

Подобная практика уже давно применяется во многих странах, включая США, Канаду и Францию.

ТАШКЕНТ, 14 июн - Sputnik. Паспорт человека, находящегося в розыске, могут аннулировать, сообщает Telegram-канал Общенационального движения "Юксалиш".

По мнению депутатов, это позволит обеспечить неотвратимость ответственности разыскиваемых лиц, экстрадиция которых из зарубежных стран невозможна либо затруднительна, а также сэкономить средства из Госбюджета.

Известно, что подобная практика применяется в США, Канаде, Германии Франции, Норвегии, Индии и ряде других стран мира в качестве меры от уклонения обвиняемого от суда.

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Напомним, недавно стало известно, что бюро принудительного исполнения будет искать должников в странах СНГ.

Сотрудники из стран СНГ будут оказывать содействие БПИ Узбекистана в межгосударственном розыске лиц в части установления места нахождения лиц, уклоняющихся от исполнения решения судов.

Ранее такие возможности предоставлялись только для МВД, Генпрокуратуры и Службы госбезопасности республики.