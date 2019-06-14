20:10 14 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.33
  • EUR9652.52
  • USD8518.68
Поиск
Селфи

Генпрокуратура Узбекистана пообещала защищать интересы блогеров

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
Получить короткую ссылку
55 0 0

Ведомство взяло под особый контроль дело о конфискации сотрудниками налоговых органов телефона блогера Азизбека Ашурбоева.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Генпрокуратура Узбекистана распространила сообщение, в котором говорится, что ведомство готово поддерживать блогеров.

"Генеральная прокуратура заявляет, что готова поддерживать блогеров Узбекистана и защищать их законные права и интересы", — отмечается в публикации на официальном Telegram-канале ГП.

Четырнадцатого июня в Агентстве информации и массовых коммуникаций прошел брифинг "Деятельность органов прокуратуры за первые пять месяцев 2019 года". В частности, журналисты задали представителям ведомства вопрос об изъятии налоговыми органами телефона и страницы в Instagram блогера Азизбека Ашурбоева. 

Без загранпаспорта и телефона: Алламжонов встал на защиту блогера и фотографа
© Facebook
Без загранпаспорта и телефона: Алламжонов встал на защиту блогера и фотографа
На днях сотрудники ГНК встретились с молодым человеком, предложив ему разместить на странице в Instagram рекламу. Когда он получил деньги, сотрудники комитета конфисковали его телефон, а также изменили пароль аккаунта в соцсети. 

Заместитель генерального прокурора Эркин Юлдашев сообщил, что эта ситуация взята под особый контроль Генпрокуратуры.  Департамент назначил доследственную проверку — чтобы дать правовую оценку действиям сотрудников госорганов по отношению к Ашурбоеву.

До этого за блогера вступился глава Агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжонов. 

"Требуется, чтобы Государственный налоговый комитет расследовал эту ситуацию и принял меры, если действия инспекторов являются незаконными", — заявил Алламжонов.

Ранее в ГНК сообщили, что теперь все блогеры в Узбекистане должны зарегистрироваться в качестве предпринимателей и платить подоходный налог, а если блогер не платит налоги, но зарабатывает на рекламе — вся его техника может быть изъята.

Теги:
Генеральная прокуратура Узбекистана, Узбекистан, блогер, блог



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

На концерте для участников саммита ШОС прозвучали узбекские песни
Ради общего процветания: как прошел саммит ШОС в Бишкеке
Владимир Норов анонсировал проект Восемь чудес ШОС - видео
Владимир Норов анонсировал проект "Восемь чудес ШОС" - видео
Порядок приема детей в школы Ташкента через центр госуслуг
Как устроить ребенка в школу - инструкция

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054