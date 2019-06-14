Генпрокуратура Узбекистана пообещала защищать интересы блогеров

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Генпрокуратура Узбекистана распространила сообщение, в котором говорится, что ведомство готово поддерживать блогеров.

"Генеральная прокуратура заявляет, что готова поддерживать блогеров Узбекистана и защищать их законные права и интересы", — отмечается в публикации на официальном Telegram-канале ГП.

Четырнадцатого июня в Агентстве информации и массовых коммуникаций прошел брифинг "Деятельность органов прокуратуры за первые пять месяцев 2019 года". В частности, журналисты задали представителям ведомства вопрос об изъятии налоговыми органами телефона и страницы в Instagram блогера Азизбека Ашурбоева.

На днях сотрудники ГНК встретились с молодым человеком, предложив ему разместить на странице в Instagram рекламу. Когда он получил деньги, сотрудники комитета конфисковали его телефон, а также изменили пароль аккаунта в соцсети.

Заместитель генерального прокурора Эркин Юлдашев сообщил, что эта ситуация взята под особый контроль Генпрокуратуры. Департамент назначил доследственную проверку — чтобы дать правовую оценку действиям сотрудников госорганов по отношению к Ашурбоеву.

До этого за блогера вступился глава Агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжонов.

"Требуется, чтобы Государственный налоговый комитет расследовал эту ситуацию и принял меры, если действия инспекторов являются незаконными", — заявил Алламжонов.

Ранее в ГНК сообщили, что теперь все блогеры в Узбекистане должны зарегистрироваться в качестве предпринимателей и платить подоходный налог, а если блогер не платит налоги, но зарабатывает на рекламе — вся его техника может быть изъята.