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Игрушка на детской кроватке

Поступление в детский сад в Узбекистане: кому положены льготы

CC0 / pixabay
Общество
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Информацию о наличии преимущественного права необходимо указывать в анкете при подаче заявки.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана напомнило, кто имеет право на льготы при устройстве ребенка в детский сад.

В Ташкенте открылся уникальный детский сад
Пресс-служба МДО Узбекистана
В Ташкенте открылся уникальный детский сад
Так, льготы предоставляются: детям лиц с ограниченными возможностями, детям из семей с тремя и более детьми, детям военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, детям студентов и педагогов.

Кроме того, попасть в детсад вне основной очереди могут дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, переведенные из других учреждений, а также дети, братья или сестры которых являются воспитанниками этого учреждения.

"Детям из этого списка при наличии свободных мест в детском саду направление выдается в первую очередь", — подчеркивается в публикации.

Ранее сообщалось, что в этому году 1067 детских оздоровительных лагерей примут детей по всему Узбекистану. Из них 224 — стационарные, а 843 организованы в формате оздоровительных площадок.

Теги:
льгота, Льготники, Образование, детский сад, дети



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