Поступление в детский сад в Узбекистане: кому положены льготы

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана напомнило, кто имеет право на льготы при устройстве ребенка в детский сад.
Кроме того, попасть в детсад вне основной очереди могут дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, переведенные из других учреждений, а также дети, братья или сестры которых являются воспитанниками этого учреждения.
"Детям из этого списка при наличии свободных мест в детском саду направление выдается в первую очередь", — подчеркивается в публикации.
Ранее сообщалось, что в этому году 1067 детских оздоровительных лагерей примут детей по всему Узбекистану. Из них 224 — стационарные, а 843 организованы в формате оздоровительных площадок.