Военные из стран ЦА приедут осенью в Узбекистан на учения по биобезопасности

Кроме того, МЧС и министерству здравоохранения Узбекистана будут предоставлены две мобильные лаборатории по биологической безопасности.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Учения "Джейран" стран Центральной Азии по реагированию на биологические угрозы пройдут осенью в Узбекистане, сообщает МИД страны.

По данным министерства, 12-14 июня в Брюсселе состоялось седьмое заседание национальных координаторов Центров передового опыта по снижению риска химических, биологических, радиационных и ядерных материалов (ХБРЯМ). Делегацию Узбекистана на встрече возглавлял и.о. председателя госкомитета промышленной безопасности Бахтиёр Гулямов. В ходе совещания подведены итоги реализации проекта "Укрепление национально-правовой основы и предоставление специализированного обучения по биобезопасности в странах Центральной Азии", реализуемого совместно с ЕС.

"Отмечено, что логическим завершением данного проекта станет проведение в стране региональных учений под названием "Джейран" осенью текущего года", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках проекта МЧС и министерству здравоохранения Узбекистана будут предоставлены две мобильные лаборатории по биологической безопасности на сумму порядка миллион евро.

По итогам мероприятия достигнута договоренность начать выработку регионального плана действий в Центральной Азии по реализации резолюции Совета Безопасности ООН по предотвращению разработки, приобретения, производства, перевозки, передачи или применения ядерного, химического или биологического оружия, отмечает ведомство.

Кроме того, в рамках проекта стоимостью пять миллионов евро проведена оценка существующих в регионе угроз, исходящих из химических и биологических отходов, а также мер по их ликвидации, добавили в МИД Узбекистана.

В мае 2015 года в Брюсселе правительство Узбекистана и научно-исследовательский институт ООН по вопросам преступности и правосудия подписали меморандум об учреждении и функционировании в Ташкенте регионального секретариата центров передового опыта по ХБРЯМ для Центральной Азии.

В декабре 2018 года правительство Узбекистана утвердило национальный план действий республики в сфере обеспечения химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности на 2018-2021 годы. Он, в частности, предусматривает повышение уровня сотрудничества с МАГАТЭ и ОЗХО, реабилитацию мест бывших урановых рудников совместно с Европейским банком реконструкции и развития, а также регулярные учения на стратегических промышленных предприятиях, территориях национальных заповедников и активизацию мер по совместному реагированию представителями правоохранительных органов стран Центральной Азии на ЧС, связанные с ХБРЯМ.