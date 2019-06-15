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Диспетчер в call-центре

В Узбекистане заработал call-центр для абитуриентов

Sputnik / Алексей Филиппов
Общество
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Приемная кампания в стране продлится с 15 июня по 15 июля.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Агентство госуслуг организовало специальный call-центр для абитуриентов.

По телефону +99871 246-16-04 абитуриенты и их родители могут получить консультации по поводу приема документов в вузы Узбекистана.

Напомним, в субботу, 15 июня, в республике стартовала приемная кампания

Подать документы на обучение в высшем учебном заведении можно до 15 июля через Центры государственных услуг или Единый портал интерактивных государственных услуг, вне зависимости от места постоянной регистрации. 

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Теги:
абитуриенты, Узбекистан



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