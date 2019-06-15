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В Узбекистане стартовала приемная кампания

В Узбекистане стартовала приемная кампания

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Абитуриент может одновременно выбрать не более трех высших учебных заведений в рамках одной формы обучения.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. В вузах Узбекистана начался прием документов от абитуриентов.

Студенты во время вступительных экзаменов в Узэкспоцентре
© Х. Пайдоев / Народное слово
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Подать документы на обучение можно до 15 июля через Центры государственных услуг или Единый портал интерактивных государственных услуг, вне зависимости от места постоянной регистрации. 

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Понадобятся оригиналы паспорта (или свидетельства о рождении, если человек еще не достиг совершеннолетия), документа об окончании школы, колледжа или лицея (с приложением). Право на льготы тоже следует подтвердить документально.

Абитуриент может одновременно выбрать не более трех высших учебных заведений в рамках одной формы обучения.

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Теги:
абитуриенты, вуз, Узбекистан



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