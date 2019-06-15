ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Иман Каримова опубликовала в Instagram заявление, написанное на имя главы Службы Государственной Безопасности и Генеральному прокурору Узбекистана.

В заявлении говорится говорится, что Гульнаре Каримовой даже после визита адвоката в конце марта, не оказали должной медицинской помощи. Иман уверяет, что на ее мать оказывается физическое и психологическое давление. По ее словам состояние Гульнары ухудшается с каждым днем. Продолжаются многочисленные проверки, несмотря на наличие анализов о высоком давлении, перенесенный гипертонический криз и ежедневное кровотечение.

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Иман Каримова сообщила, что вместе с адвокатами из Англии будет вынуждена написать подобное заявление еще и в международный суд, при полном освещении в СМИ и с привлечением организаций по правам человека.

© Instagram Иман Каримова опубликовала заявление к генеральному прокурору и главе СГБ

© Instagram Иман Каримова опубликовала заявление к генеральному прокурору и главе СГБ

Как сообщается, на сегодняшний день Гульнара Каримова отбывает наказание по приговору в установленном законом порядке, ее состояние удовлетворительное. По словам пресс-секретаря, Каримова имеет беспрепятственный доступ к медицинской помощи.

Напомним, дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова была переведена в колонию общего режима в начале марта этого года.

Приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 18 декабря 2017 года Каримова Гульнара Исламовна была осуждена на 10 лет лишения свободы.

Затем наказание Каримовой заменили на ограничение свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в виде ограничения свободы по выбору самой осужденной по месту жительства ее дочери Иман.

Суд принял такое решение, проявляя гуманность и принимая во внимание взятые на себя осужденной обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству.

Она была предупреждена, что в случае злостного уклонения от отбывания наказания в виде ограничения свободы, а также при невыполнении возложенных на нее обязанностей, суд может заменить срок ограничения свободы иным видом наказания.

Однако, по данным пресс-службы, Гульнара Каримова в ходе отбытия наказания систематически нарушала установленные судом обязательства.

Так, 22 ноября 2018 года она самовольно покинула местожительство, в связи с чем была предупреждена о недопустимости нарушения порядка и условий отбывания наказания.

В связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания Яшнабадским районным судом по уголовным делам 5 марта 2019 года было принято определение о замене наказания осужденной Гульнаре Каримовой на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством.

Общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам, по которым проходит Каримова, по оценкам узбекских правоохранительных органов, составила почти 2 миллиарда долларов. Ташкент инициировал арест активов в 12 странах, в том числе в России, на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов.