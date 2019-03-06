"Без особого положения": эксперт о возможном будущем Гульнары Каримовой

Как считает завотделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин, перевод Каримовой в колонию общего режима вряд ли серьезно повлияет на внутриполитическую систему и скажется на социальной стабильности в стране.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. После выхода из колонии дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара может стать обыкновенной гражданкой без особых прав, считает завотделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин.

"За Гульнарой Исламовной давным-давно ничего нет, ни людей, ни ресурсов, ни поддержки. Скорее всего, оставшийся срок каким-то образом ей сократят, и она станет обыкновенной рядовой гражданкой республики без каких-то там особых прав и особого положения", — сказал эксперт РИА Новости.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что Каримовой заменили наказание на лишение свободы в колонии общего режима в связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания.

Как отметил Андрей Грозин, Гульнара Каримова — "человек очень своеобразный", который ни разу не был замечен в подчинении общепринятым правилам.

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"То есть вполне возможно, что неоднократные нарушения условий содержания под домашним арестом имели место. Кстати, видеофиксация, которая предоставлялась два-три года назад, когда доходила какая-то информация о том, что с Каримовой, она это наглядно показывала: Каримова скандалила с охранниками, она пыталась вырваться на свободу и так далее", — сказал Андрей Грозин.

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Эксперт подчеркнул, что власти республики действуют с учетом изменившихся обстоятельств и согласно нормам закона.

Гульнара Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, в отношении нее возбуждено и расследуется уголовное дело по ряду других обвинений. Спустя два года прокуратура Узбекистана сообщила, что против нее продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам, по которым проходит Каримова, по оценкам узбекских правоохранительных органов, составила почти два миллиарда долларов. Ташкент инициировал арест активов в 12 странах, в том числе в России, на общую сумму более полутора миллиардов долларов.