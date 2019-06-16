Комитет женщин помог оклеветанной и лишенной жилья узбекистанке

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Комитет женщин Узбекистана помог Тоштилле Абдуллаевой решить несколько серьезных проблем, которые несколько лет не позволяли ей спокойно жить.

Как сообщается на официальной странице комитета в Facebook , семь лет назад женщина столкнулась с мошенниками, которые лишили ее жилья, из-за чего на улице осталась целая семья, а вдобавок — оклеветали.

Комитет предоставил женщине временное жилье в Юнусабадском районе, а также помог ей вернуть доброе имя. Четырнадцатого июня состоялся суд, решением которого узбекистанке не только вернули дом, но и оправдали ее. Виновные по делу будут наказаны, подчеркивается в публикации.

Накануне сообщалось, что в Узбекистане принято новое постановление — "О превращении Бухарской области в образцовую территорию в сфере работы с женщинами". В соответствии с документом, для жительниц области будут созданы 17 тысяч новых рабочих мест.